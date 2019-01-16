Токио примет меры для поддержки японского бизнеса в Европе на фоне Brexit

Правительство Японии примет необходимые меры для поддержки национальных компаний, работающих в Европе, на фоне сложной ситуации вокруг Brexit. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы подойдем к этой ситуации со всей ответственностью и окажем необходимую поддержку японским компаниям", - отметил он, комментируя итоги голосования в британском парламенте по сделке об условиях Brexit. Ёсихидэ Суга подчеркнул, что японская сторона неоднократно требовала от Лондона и Брюсселя сделать все необходимое для того, чтобы негативные последствия Brexit для японских компаний и мировой экономики были минимальными.

Депутаты Палаты общин во вторник отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет.

Проваленное соглашение - огромный документ (585 страниц), однако в нем не прописано решение главной проблемы Brexit - режима контроля границы между Ирландией (остающейся в ЕС) и Северной Ирландией (выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства). Стороны лишь договорились, что этот вопрос должен быть решен до лета 2020 года, а пока Северная Ирландия должна оставаться в составе единого европейского рынка, что в Лондоне воспринимают как утрату части суверенитета над этой британской территорией.

Формально Brexit состоится 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что если нынешнее соглашение не удастся одобрить в Лондоне, то Брюссель не пойдет ни на какие уступки и Brexit произойдет без сделки. Именно этот сценарий становится сейчас наиболее вероятным.

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