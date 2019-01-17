Власти Австралии просят туристов делать меньше селфи с вомбатами

На австралийском острове Марайя, где проживает множество вомбатов, для туристов установят знаки, призывающие с уважением относиться к животным "с мехом и перьями", а особенно – к вомбатам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает CNN.

По словам представителя национального парка, никакого особенного инцидента не произошло, но активность людей, желающих сфотографироваться с животными, растет.

"Мы просим людей принимать тот факт, что вомбаты - дикие животные, и уважать их", - сказал Джон Фицджеральд, директор агентства по туризму Тасмании.

На острове Марайя обитает большое количество вомбатов – сумчатых животных, внешне напоминающих небольших медведей или очень крупных хомяков.

Животные обладают спокойным нравом, что делает их особенно популярными среди туристов, которые не только фотографируют вомбатов, но и любят делать с ними селфи.

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