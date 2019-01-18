Во Вьетнаме недалеко от бухты Халонг открылся новый международный аэропорт

18 января 2019 13:43 (UTC+04:00)

Новый международный аэропорт Ван Дон во Вьетнаме открылся в пятидесяти километрах от бухты Халонг на севере страны, сообщает АТОР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Международный аэропорт Ван Дон стал первым в истории Вьетнама, построенным на деньги частного инвестора. Он открылся для коммерческих рейсов в начале января 2019 года в провинции Куанг Нинь. Теперь это самый близкий к заливу Халонг аэропорт среди транспортно-воздушных узлов страны.

Как заявлено, новый аэропорт в первую очередь ориентирован на рейсы из Тайваня, Южной Кореи, Японии, Китая, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Камбоджи, а также на прием внутренних рейсов. По мнению российских экспертов, новый аэропорт Ван Дон вряд ли в ближайшие годы будет как-то востребован российскими туроператорами или авиакомпаниями.

Строительство аэропорта велось два года и обошлось инвесторам в 310 миллионов долларов. Новая гавань, построенная при участии голландских специалистов, будет принимать до 2,5 миллиона пассажиров ежегодно в течение следующих двух лет, и пять миллионов человек - к 2030 году.

Создание Ван Дона велось в рамках плана правительства Вьетнама построить 13 международных и 15 внутренних аэропортов к 2023 году. В настоящее время во Вьетнаме, с учетом новой воздушной гавани, действует 21 аэропорт.

Вплоть до открытия нового аэропорта пассажиры, желающие посетить бухту Халонг, чаще всего прилетали в аэропорт Хайфона или Ханоя, а затем отправлялись на автобусе к заливу.

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