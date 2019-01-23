Четыре штата Венесуэлы присоединились к протестам против Мадуро

23 января 2019 20:38 (UTC+04:00)

К протестам против президента Николаса Мадуро, которые охватили столицу Венесуэлы Каракас, уже присоединились четыре из 23 штатов страны, сообщил в среду глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Баринас, Арагуа, Боливар и Нуэва-Эспарта сегодня поднимаются в едином голосе, поднимаются и поддерживают свою законную Национальную ассамблею", - написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

В среду в Венесуэле походят марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. Число жертв беспорядков и столкновений, которые начались еще до маршей, уже достигло четырех человек, сообщила газета Comercio со ссылкой на полицию страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Каракасе начались стычки между военными и протестующими
Другие страны 09:22
ОАГ собирает чрезвычайное заседание по Венесуэле
Другие страны 07:58
Пенс поддержал создание переходного правительства в Венесуэле
США 00:35
В Венесуэле 27 военнослужащих задержаны за кражу оружия
Другие страны 22 января 06:34
В Венесуэле не менее 40 военных задержали за попытку мятежа - СМИ
Другие страны 21 января 20:06
Число "желтых жилетов" по Франции достигло 84 тыс.
Европа 20 января 01:23
Лента новостей
Китай призвал учитывать интересы всех стран в сфере безопасности
Китай 21:41
Глава МИД Франции: механизм расчетов ЕС с Ираном должен быть создан в ближайшие дни
Европа 21:33
На английском и португальском языках издана книга, посвященная 100-летию АДР (ФОТО)
Общество 21:04
ПАСЕ призвала СМИ сосредоточиться на борьбе с дезинформацией и объективно освещать выборы
Европа 20:54
Эльхан Алескеров: В Давосе решалось будущее не только Нагорного Карабаха, но и Армении
Политика 20:51
Посольство США в Женеве предупредило о возросшей террористической опасности
США 20:22
Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров
Бизнес 20:10
МИД Индии подтвердил гибель шести граждан страны при пожаре на танкерах в Черном море
Другие страны 19:55
TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер
Энергетика 19:47