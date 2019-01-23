Четыре штата Венесуэлы присоединились к протестам против Мадуро

К протестам против президента Николаса Мадуро, которые охватили столицу Венесуэлы Каракас, уже присоединились четыре из 23 штатов страны, сообщил в среду глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Баринас, Арагуа, Боливар и Нуэва-Эспарта сегодня поднимаются в едином голосе, поднимаются и поддерживают свою законную Национальную ассамблею", - написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

В среду в Венесуэле походят марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. Число жертв беспорядков и столкновений, которые начались еще до маршей, уже достигло четырех человек, сообщила газета Comercio со ссылкой на полицию страны.

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