В ДРК число случаев заражения Эболой превысило 700

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго увеличилось до 713, из них 439 человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 608 случаях заражения и 368 погибших.

"Эбола - ситуация на среду, 23 января 2019 года: всего 713 случаев (664 подтвержденных и 49 возможных), 439 (человек - ред.) скончались и 247 - выздоровели", - говорится в заявлении, размещенном в аккаунте министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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