Обвиняемый в коррупции глава НОК Японии намерен подать в отставку

16 марта 2019 14:06 (UTC+04:00)

Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Японии Цунэкадзу Такэда, которого французские правоохранительные органы обвиняют в коррупции, намерен подать в отставку. Об этом в субботу сообщает агентство Kyodo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, о соответствующем намерении он рассказал своему ближайшему окружению. Официально о своем решении он должен объявить в ближайшее время.

Отмечается, что отставка Такэды в первую очередь связана с его нежеланием портить репутацию НОК Японии в преддверии Олимпиады 2020 года в Токио. Кроме того, летом в руководящем составе комитета пройдут очередные перевыборы, и он так или иначе рискует потерять свой пост из-за обвинений со стороны Франции.

Одним из потенциальных преемников Такэды, по данным Киодо, может стать глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита.

Ранее французские следователи предъявили обвинение в коррупции Такэде. Следствие считает, что победа Токио на выборах столицы Олимпийских игр в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне заполучить голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Сам председатель НОК Японии категорически отверг эти обвинения, назвав их немыслимыми.

В 1998 году Такэда занимал должность спортивного директора оргкомитета зимних Олимпийских игр в Нагано. НОК Японии Такэда возглавляет с 2001 года, также в качестве члена Международного олимпийского комитета (МОК) он координировал подготовку к трем Олимпиадам (2010, 2014, 2018). В 2012 году чиновник возглавил заявочный комитет Олимпиады-2020, сейчас 71-летний функционер занимает должность вице-президента исполнительного совета Олимпиады.

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