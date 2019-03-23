В Мали неизвестные убили более ста человек

23 марта 2019 22:23 (UTC+04:00)

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Рейтер.

По словам мэра Мулая Гуиндо, неизвестные, одетые как охотники донзо, напали на населенные пункты Огассагу и Велингара недалеко от Банкас в ночь с пятницы на субботу.

"Деревня Огоссагу полностью разрушена", - сказал мэр. Тела погибших еще продолжают находить.
Как отмечает агентство, этот рейд стал самым смертоносным в центральной части Мали.

Один из жителей Огоссагу заявил, что нападение могло быть совершено как месть за смерть 23 солдат армии Мали. Военные погибли, попав в засаду местной исламистской группировки, имеющей связи с "Аль-Каидой".

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