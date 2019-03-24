Вооруженное нападение в Мали: более ста погибших

Число представителей народности фульбе (фулани), погибших в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали, возросло до 134. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, среди погибших - дети, беременные женщины и пожилые люди.

Как отмечает Agence France-Presse, за атакой, предположительно, стоят представители племени догон.

Нападение, ставшее одним из самых кровопролитных за последние годы, произошло во время пребывания в Мали делегации Совета Безопасности ООН. Члены делегации осудили применение насилия и почтили память погибших минутой молчания.

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