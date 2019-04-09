Звуки выстрелов слышны в ходе протестов в Хартуме

Звуки выстрелов слышны в столице Судана Хартуме, где проходят массовые протесты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP).

Агентство также написало о применении слезоточивого газа к протестующим. Других подробностей не приводится.

По информации агентства Reuters, выстрелы раздались рядом с министерством обороны, где проводится одна из демонстраций.

По данным МВД Судана, в беспорядках и столкновениях с полицией погибли семь человек, в том числе военнослужащий. Всего с начала народных волнений в Судане в декабре прошлого года, спровоцированных тяжелой экономической ситуацией в стране, погибли, по официальным данным, 39 человек, по неофициальным - число погибших превысило 50 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.