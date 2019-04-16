Оглашен выбор шин на Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ФОТО)

16 апреля 2019 22:35 (UTC+04:00)

В распоряжении команд, принимающих участие в Гран-при Азербайджана Формулы 1, будут составы шин С2, С3 и C4, передает Trend со ссылкой на F1-Portal.ru.

Согласно сообщению, самым востребованным из них у участников стал наиболее мягкий.

Команды заказали своим пилотам от семи до десяти комплектов Soft. Больше всего такой резины будет у McLaren и Racing Point (10), меньше всего – у Ferrari (7).

У Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера будет сразу пять комплектов Medium: это больше, чем у любого из соперников. В Mercedes сделали похожий выбор, заказав на один комплект Soft больше. У гонщиков Red Bull сликов средней жесткости будет по три набора.

Для Даниэля Риккардо, Кими Райкконена, Даниила Квята и Джорджа Расселла команды заказали по два комплекта Hard. Самым необычным, безусловно, стал выбор австралийца из Renault: пара Hard, всего один Medium и целых десять Soft.

Если гонка будет проходить в сухих условиях, каждый пилот обязан использовать по ходу дистанции два разных состава резины. Те, кто дойдут до финала квалификации, обязаны после его завершения вернуть один комплект Soft.

Рассказывая Motorsport.com о работе резины на Гран При Азербайджана, спортивный директор Pirelli Марио Изола отметил: «В Баку необычная трасса. Там есть очень длинная прямая, на которой шины остывают, кроме того, там сложно добиться баланса между передней и задней резиной. В прежних гонках почти у всех команд были сложности с прогревом передних шин, а задние, наоборот, перегревались.

Асфальт там очень гладкий, часть его находится на солнце, а часть – в тени. Это же город. Так что условия на трассе не одни и те же.

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