СМИ: более 12 тыс. человек эвакуированы на востоке Канады из-за половодья

Свыше 12 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в восточных канадских провинциях Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным властей Квебека, из-за разгула стихии только в этом регионе свои жилища вынужденно оставили более 10 тыс. человек. В настоящее время в провинции затоплены свыше 6,7 тыс. жилых домов, еще более 3,4 тыс. - окружены водой. В Нью-Брансуике из-за разлива рек пострадали порядка 9,2 тыс. жилых домов, в Онтарио - более 1 тыс. В указанных регионах сейчас находятся около 2,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Канады, которые вместе с добровольцами сооружают защитные дамбы вдоль берегов рек.

Между тем власти Квебека и Нью-Брансуика сообщили, что пик половодья уже пройден и скоро вода пойдет на убыль.

"Большинство районов вдоль реки Сент-Джон к концу недели окажутся вне зоны затопления", - заявил директор спасательной службы провинции Грег Маккаллум. Он добавил, что уровень воды в реке медленно, но понижается. Схожая ситуация наблюдается и в Квебеке, где более 1,4 тыс. человек уже получили разрешение вернуться в свои дома.

В Онтарио ситуация с половодьем пока остается сложной. "Худшее впереди", - заявил мэр Оттавы Джим Уотсон. По данным столичных властей, уровень воды в реке Оттава местами уже выше нормы на 60 см. При этом, по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Онтарио могут пройти сильные дожди.

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