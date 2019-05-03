На востоке Индии из-за циклона отменяют поезда и закрывают аэропорты

3 мая 2019 07:35 (UTC+04:00)

Министерство железных дорог Индии информировало об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата Одиша, к которому приближается мощный циклон "Фани", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в пятницу газета The Economic Times, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

Власти Одиши (иногда встречается устаревшее название Орисса) эвакуировали более 1 млн человек. Их селят в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Циклон "Фани" движется на штат со стороны Бенгальского залива. По расчетам метеорологов, он должен ударить по побережью в пятницу. Он несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по этому прибрежному штату за последние 20 лет. Ветер и ливни угрожают жизням людей - в 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек, поэтому правительство штата решило эвакуировать жителей прибрежных деревень.

Стихия также может нанести серьезный ущерб зерновым культурам, плантациям фруктовых деревьев. Ветер представляет угрозу старым постройкам, линиям электропередачи. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.

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