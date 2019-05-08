Талибы убили пять работников гумпомощи в Афганистане

Жертвами нападения боевиков на здания гуманитарной организации Counterpart International в Кабуле стали пять человек и 24 получили ранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, со ссылкой на МВД Афганистана. В среду утром в районе, где располагались два здания зарубежной гуманитарной организации, произошел взрыв и началась стрельба. Операция против боевиков длилась почти шесть часов, были уничтожены пятеро нападавших. Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан.

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