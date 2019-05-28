Глава британского МИД заявил о необходимости заключения новой сделки по Brexit

Великобритания должна заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его словам, согласованная премьер-министром Терезой Мэй сделка по Brexit нуждается в пересмотре, в особенности это касается механизма "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) на острове Ирландия. "Что нам необходимо сделать, так это создать новую переговорную команду. В ней должны быть не только члены правительства, но также и Демократической юнионистской партии и European Research Group [ERG, группа тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом]", - сказал он, допустив возможность подключения к переговорам представителей Уэльса и Шотландии.

Депутаты Палаты общин ранее трижды проголосовали против проекта сделки по Brexit, которого Мэй удалось достичь на переговорах с европейскими лидерами в ноябре прошлого года. Впоследствии парламентарии одобрили две поправки к биллю о Brexit, потребовав от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе", который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Депутаты опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу. В Брюсселе в связи с этим неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джереми Хант является одним из кандидатов на пост лидера тори, который затем станет премьер-министром.

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