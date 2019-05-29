В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина

29 мая 2019 14:47 (UTC+04:00)

В Италии умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы хозяина на кладбище города Панца (остров Искья). Как сообщает Trend со ссылкой на Агенство ТАСС, причиной смерти животного стала опухоль

Владельцем собаки был немец Альфред, переехавший на остров много лет назад. Он умер в январе 2009 года. Тогда же Николетта покинула дом и поселилась у могилы хозяина. Люди, проживающие неподалеку от кладбища, кормили собаку. Однажды у Николетты даже появилась собственная будка, в которой она пережидала непогоду.

В последние недели самочувствие собаки ухудшилось: из-за разраставшейся опухоли Николетта почти не могла двигаться. Энрико Маттера, владелец отеля, расположенного неподалеку от кладбища, отвез животное к ветеринару, которому пришлось усыпить Николетту. По оценкам врача, собаке было 14 лет.

"Мы все опечалены этой потерей: ее дружба и очарование невосполнимы. Когда я увидел ее в последний раз, мне стало ясно, что она готова, готова последовать за своим хозяином, которого она никогда не покидала. Теперь она счастлива, что снова может быть рядом с ним - в жизни без боли и одиночества. Прощай, Николетта", - написал на свой странице в Facebook Маттера.

Некоторые местные горожане считают, что Николетта заслужила, чтобы на кладбище их города появилась памятная табличка или статуя, как у японского пса Хатико. Мемориал в честь этого пса расположен в токийском районе Сибуя.

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