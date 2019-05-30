Названы лучшие песни в истории человечества

Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг ста "лучших песен всех времен", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Список возглавила композиция Yesterday британской группы The Beatles. Песня провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.

На второй строчке оказалась песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел), на третьей – хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

Четвертое место журналисты отвели еще одной ливерпульской четверки – Hey Jude. Пятое место заняла песня All Of Me американца Джона Ледженда.

В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, (I Can’t Get No) Satisfaction британцев The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody лондонской группы Queen, Let It Be от тех же The Beatles и Ain’t No Sunshine американского соул-певца Билла Уизерса.

Для составления рейтинга журналисты разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.

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