В Польше разбился самолет времен Второй мировой войны

Самолет времен Второй мировой войны разбился в Силезском воеводстве Польши, пилот погиб, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Самолет времен Второй мировой войны - стилизованный под британский истребитель Spitfire - разбился в лесу вблизи Клобуцка Силезского воеводства", - говорится в сообщении. Радиостанция не уточняет, какого типа самолет был в оригинале.

По данным радиостанции, пилот погиб на месте. Самолет принадлежал находящемуся поблизости частному авиационному музею.

На месте находятся пожарные и полицейские. Причины аварии пока не известны. По свидетельствам очевидцев, машина кружила над лесом снижаясь, после чего врезалась в землю.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.