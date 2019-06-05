Крупнейшую партию наркотиков на $556 млн захватила полиция Японии

5 июня 2019 09:54 (UTC+04:00)

Японская полиция захватила крупнейшую в истории страны партию синтетических наркотиков общим весом около 1 т. Она была доставлена морем на побережье полуострова Идзу в центральной части острова Хонсю, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным агентства, на черном рынке этот груз может стоить около 60 млрд иен (примерно $556 млн). Ранее правоохранители сообщали, что вес партии - 800 кг, а цена - более $444 млн. Затем эти данные уточнили в сторону повышения.

По сведениям полиции, в связи с инцидентом в течение нескольких дней арестованы семь человек, включая граждан Китая. Все они отрицают причастность к контрабанде.

Партия наркотиков, сообщили источники в следственных органах, вначале была перегружена с судно на судно в открытом море, затем ее доставили на японское побережье в районе города Симода. Там ее, судя по всему, уже ожидала полиция.

Следствие полагает, что наркотики доставлены из Гонконга. В настоящее время, отмечает Kyodo, устанавливаются каналы контактов между международными гангстерскими группами и объединениями японских якудза, заказавшими конфискованную партию.

В 2018 году в Японии всего было задержано около 1,1 т контрабандных наркотиков. Нынешняя партия практически соответствует этому объему. Самый большой груз контрабанды такого рода до сих пор был захвачен в порту города Наха на южном острове Окинава, где на круизной яхте в 2016 году обнаружили почти 600 кг синтетических наркотиков.

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