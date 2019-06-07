Equinor эвакуирует персонал с платформы в Северном море из-за аварии с судном

Норвежская энергетическая компания Equinor в пятницу начала эвакуацию своего персонала с нефтяной платформы, входящей в комплекс Statfjord в Северном море, в связи с ее столкновением с судном обеспечения, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Отмечается, что никто из 276 человек, находившихся на платформе во время инцидента, не пострадал. Идет оценка ущерба, причиненного самой конструкции.

Добыча нефти на платформе временно прекращена. Информации о причине столкновения судна снабжения с платформой пока не приводится.

Equinor была основана под названием Statoil в 1972 году - вскоре после того, как на шельфе Норвегии начали добывать нефть. На сегодняшний день 67% акций концерна с 20 тыс. сотрудников и годовой выручкой в $61 млрд (в 2017 году) принадлежат норвежскому государству.

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