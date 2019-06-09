Президент Мексики в разговоре с Трампом подтвердил готовность к сотрудничеству с США

9 июня 2019 06:16 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поговорили по телефону с президентом Трампом, - написал Лопес Обрадор. - Мы подтвердили ему нашу готовность дружить, вести диалог и сотрудничать во благо наших народов". В пятницу представители властей Мексики и США на переговорах в Вашингтоне смогли достичь договоренностей по вопросам миграции, Лопес Обрадор приветствовал это соглашение и назвал его "хорошим".

В соответствии с ним Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе. Кроме того, власти латиноамериканской страны будут активно бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительные действия, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. После того, как представителям двух стран удалось договориться, Трамп сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из Мексики приостановлено на неопределенный срок.

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