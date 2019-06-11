Лидеры Китая и США могут провести рабочий ужин на саммите G20 в Осаке

11 июня 2019 09:25 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп, как ожидается, встретятся в формате рабочего ужина на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Это будет, по сути, повторением формата саммита в Аргентине в декабре прошлого года", - отметил изданию источник, знакомый с ходом приготовлений.

Трамп в понедельник сообщилжурналистам о запланированной встрече с Си Цзиньпином на G20. Вместе с тем американский лидер в интервью телекомпании CNBCпредупредил, что власти США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР не приедет на саммит G20 в Осаку.

По мнению опрошенных гонконгской газетой аналитиков, встреча между лидерами двух стран в условиях нынешнего обострения торговой войны между США и Китаем представляется весьма актуальной, даже если она не повлияет на урегулирование противоречий. "Глобальные фондовые рынки хотят уверенности в том, что каналы коммуникаций на высшем уровне между лидерами двух ведущих экономических держав остаются открытыми", - отметил декан Школы бизнеса Майами Джон Квелч.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на $200 млрд. Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на $60 млрд.

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