Власти Мексики объявили о развертывании крупного контингента Нацгвардии на западе страны

Более 3,5 тысяч бойцов Национальной гвардии Мексики с 1 июля начнут нести службу в штате Халиско на западе страны вместе с полицией и армейскими подразделениями. Об этом сообщил во вторник министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из числа первых, кто завершил обучение по программе подготовки [бойцов Нацгвардии], в Халиско на первом этапе будут направлены 3,6 тыс. человек", - цитирует министра газета Milenio. Ожидается, что к 2021 году численность представителей этой силовой структуры в регионе достигнет 7,6 тыс. человек.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация на федеральном уровне продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью. Он также сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы улучшить положение в сфере безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.