В Мали при нападении боевиков погибли не менее 38 человек

18 июня 2019 22:11 (UTC+04:00)

Не менее 38 человек погибли, трое пострадали в результате нападения вооруженных людей в понедельник в деревнях в центральном районе Мали, сообщает агентство Agence de Presse du Mali со ссылкой на местные источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первая атака злоумышленников, намеревавшихся напасть на населенный пункт Дангафани II (Dangafani II), была отбита местной бригадой ополченцев, однако затем они вернулись примерно в 19 часов по местному времени (22.00 мск), убив 24 молодых человека и ранив троих других.

Боевики забрали скот и сожгли несколько домов.

Вероятно, те же боевики напали на грузовик в населенном пункте Йоро. Они заставили пассажиров выйти и убили 14 из них.

На место происшествия были направлены дополнительные силы военнослужащих, чтобы выяснить точные обстоятельства нападения и найти нападавших или их сообщников.

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