Новостей о встрече Трампа и Путина на G20 пока нет, заявил Песков

19 июня 2019 13:52 (UTC+04:00)

Кремль готовит график двусторонних встреч на полях саммита G20 в японской Осаке, новостей о возможной встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, как и о встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"У нас пока нет никаких новостей по этой теме. В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что в одном из Telegram-каналов появилась информация, что встреча Путин-Трамп состоится 28 июня и якобы уже даже согласовано число участников, Песков сказал: "Не читал этого Telegram-канала, не знаю, о чем вы говорите".

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча с бен Сальманом, он также сказал, что график встреч только формируется.
"Пока не могу точно сказать", - сказал Песков.

Главы РФ и США впервые увиделись на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Впоследствии прошла двусторонняя встреча в Хельсинки, а также состоялась короткая беседа на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.

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