Мун Чжэ Ин: лидеры США и КНДР впервые встретятся в демилитаризованной зоне

30 июня 2019 08:48 (UTC+04:00)

Впервые в истории лидеры США и КНДР в воскресенье встретятся на военно-демаркационной линии на Корейском полуострове, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после переговоров в Сеуле с американским президентом Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме", - сказал Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции.

Ожидается, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в ближайшие часы, перед завершением визита американского президента в Южную Корею.

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