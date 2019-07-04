Китай за неделю провел шесть пусков ракет с материка в Южно-Китайское море

4 июля 2019 10:13 (UTC+04:00)

Китай с начала этой недели осуществил по меньшей мере шесть ракетных пусков со своей материковой части в район Южно-Китайского моря, где ряд стран вовлечены в территориальные споры. С таким утверждением выступил в четверг японский телеканал NHK, ссылающийся на доклад американских военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, речь идет об испытаниях противокорабельных ракет. Никаких внештатных ситуаций, как отмечает американская сторона, не произошло. Все ракеты, по всей видимости, поразили условные цели в двух районах Южно-Китайского моря. Отмечается, что это первые подобные запуски, осуществленные КНР.

Военные США также полагают, что испытания были приурочены к военно-морским учениям, которые Китай проводил в Южно-Китайском море с 29 июня по 3 мюля.

Территориальные споры в Южно-Китайском море КНР ведет с рядом государств - Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами - относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). При этом Китай активизировал работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных территорий.

В частности, как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное предназначение - военный аэродром, морская база и прочее. Вместе с тем в Китае подобные обвинения отрицают, заявляя, что деятельность носит исключительно мирный характер. Основной причиной конфликта являются попытки КНР установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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