Путин освободил от занимаемых должностей четверых генералов

4 июля 2019 10:28 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии с должностей ряда генералов МВД, ФСИН и Главной военной прокуратуры. Соответствующий документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, указом главы государства от должности освобождены министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник Сибирского юридического института МВД РФ генерал-майор полиции Игорь Медведев, начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Кроме того, с военной службы уволен заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

Также указом президента освобожден от должности заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

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