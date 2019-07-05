В ЮАР три человека погибли и 43 пострадали в ДТП с автобусом

5 июля 2019 11:17 (UTC+04:00)

Три человека погибли, 43 получили ранения в результате аварии с автобусом в районе города Плеттенберхбай на юго-западе ЮАР, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько пациентов, 43 человека, с различными ранениями направлены в различные больницы и медицинские центры в Плеттенберхбай", - сказал глава службы безопасности дорожного движения Кенни Африка. По его словам, два человека остаются заблокированными в автобусе, трое погибли.

По данным службы безопасности дорожного движения, автобус направлялся в город-курорт Плеттенберхбай. Авария произошла, когда водитель потерял контроль над транспортным средством.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов
Другие страны 09:47
Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек
Другие страны 4 июля 17:01
В Турции два человека погибли в результате ДТП
Турция 4 июля 05:54
Тяжелое ДТП в Иране, много погибших и раненых
Общество 2 июля 10:09
В направлявшемся в Иран автобусе с азербайджанскими паломниками произошел пожар
Происшествия 1 июля 15:24
В тяжелом ДТП в Билясуваре погибли два и пострадали четыре человека
Происшествия 27 июня 17:00
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:33
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Другие страны 11:32
Агентство пищевой безопасности Азербайджана усиливает контроль над качеством масел
Общество 11:32
Власти Австралии рекомендовали освобожденному студенту не возвращаться в КНДР
Другие страны 11:31
Народный Банк Казахстана объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 11:29
Производство бумаги в Казахстане почти достигло $68 млн
Бизнес 11:26
В Узбекистане построят самый высокий небоскреб в регионе Центральной Азии
Бизнес 11:21
Турецкая компания построит текстильную фабрику в Грузии
Бизнес 11:14
В Баку прошел семинар «Аудит безопасности наземного обслуживания ИАТА»
Бизнес 11:07