В Мексике прокуратура получила новый ордер на арест экс-главы нефтегазовой компании Pemex

5 июля 2019 22:25 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Мексики получила новый ордер на арест бывшего руководителя государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи. Об этом сообщила в пятницу на газета Excelsior, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, решение об аресте связано с резонансным делом о коррупции в бразильской строительной компании Odebrecht, представители которой на протяжении многих лет заключали выгодные контракты в странах Латинской Америки благодаря подкупу местных чиновников. Помимо Лосойи, в расследовании фигурируют его супруга, мать и сестра. В их отношении также действуют ордера на арест.

Предыдущий ордер на арест экс-главы Pemex был выдан в мае этого года, однако позднее его действие было приостановлено. Тогда прокуратура сообщила, что Лосойя подозревается в причастности к операциям с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

Лосойя руководил Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Он был уволен после того, как правительство потребовало провести реструктуризацию расходов компании. В мае текущего года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.

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