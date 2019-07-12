Китай начал выпускать спортивную версию правительственного лимузина

12 июля 2019 17:21 (UTC+04:00)

Продажи спортивной версии лимузина, ранее предназначавшегося для высших руководителей страны, начались в пятницу в Китае. Как сообщает агентство Синьхуа, один из ведущих китайских производителей автомобилей - концерн FAW начал поставки на рынок модели HS7 своего знаменитого бренда Hongqi ("Хунци", "Красное знамя"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автомобили в зависимости от комплектации будут продаваться по цене 349,8-459,8 тыс. юаней ($50,9-67,6 тыс.). Модель оснащена двигателем V6 с рабочим объемом 3 л и механической коробкой передач. В 1950-80-е годы на построенном с помощью СССР первом автомобильном заводе в Чанчуне выпускалась модель Hongqi CA770, восходившая к советским прототипам и использовавшаяся Мао Цзэдуном и другими китайскими руководителями на парадах и других торжественных мероприятиях. Модель Hongqi L9 используется в этих целях и в наши дни. С 2014 года началось производство автомобилей для рыночных продаж.

Как заявил председатель совета директоров FAW Сюй Люпин, к 2025 году концерн рассчитывает освоить выпуск 17-и новых моделей Hongqi, включая автомобиль на альтернативных источниках энергии.

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