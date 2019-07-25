SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС

Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Планировалось, что старт состоится в среду, в 18:24 по времени Восточного побережья США. Отсчет был прерван за 29 секунд до запуска. Теперь он запланирован на 18:01 четверга по времени Восточного побережья США.

Как ожидается, Dragon доставит на орбитальный комплекс около 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Это уже 18-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.

Dragon будет возвращен на Землю примерно через четыре недели. Как планируется, на его борту будет около 1,5 т грузов. Планируется, что он приводнится в Тихом океане, недалеко от побережья штата Калифорния.

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