В Индии число жертв ударов молний увеличилось до 51

По меньшей мере 51 человек погиб от ударов молний с минувшего вторника в индийских штатах Бихар и Джаркханд, в которых идут мощные ливни с грозами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, 39 человек погибли в Бихаре и 12 - в Джаркханде. Кроме того, еще несколько человек получили травмы. Власти заявили, что окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи, в том числе от ударов молний.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.