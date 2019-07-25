В Индии число жертв ударов молний увеличилось до 51

25 июля 2019 09:34 (UTC+04:00)

По меньшей мере 51 человек погиб от ударов молний с минувшего вторника в индийских штатах Бихар и Джаркханд, в которых идут мощные ливни с грозами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, 39 человек погибли в Бихаре и 12 - в Джаркханде. Кроме того, еще несколько человек получили травмы. Власти заявили, что окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи, в том числе от ударов молний.

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