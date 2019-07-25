Ученые создали материал, который позволит заряжать гаджеты теплом человеческого тела

25 июля 2019 16:22 (UTC+04:00)

Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в составе международной группы ученых создали термоэлектрический полимерный материал на основе нанотрубок, который может применяться для изготовления зарядных устройств-браслетов, преобразующих в электроэнергию тепло человеческого тела, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К термоэлектрическим материалам относятся химические соединения или сплавы металлов, способные преобразовывать тепло в электроэнергию. Существующие термоэлектрики на основе сплавов обладают небольшим КПД (около 10%) и рядом недостатков - для максимальной эффективности температура нагрева пластины должна достигать нескольких сотен градусов. В качестве альтернативы ученые рассматривают полимерные материалы, которые могут работать при комнатной температуре, за счет гибкости им можно придать любую форму, они нетоксичны и обладают низкой теплопроводностью, что препятствует потерям при конвертации энергии. Авторы исследования создали полимерный материал на основе вытянутых и упорядоченно расположенных нанотрубок, который в будущем может быть основой устройств-браслетов, заряжающих телефон, преобразуя тепло человеческого тела в электроэнергию.

"Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Технологического университета Лулело (Швеция) и Йенского университета имени Фридриха Шиллера (Германия) разработали первый в мире термоэлектрический материал с упорядоченно расположенными нанотрубками. Благодаря полимерной природе, он гибок, а добавка из нанотрубок в несколько раз повышает его электропроводность. В перспективе такой материал можно будет применять для зарядки мобильных устройств без дополнительного источника питания: один такой браслет или чехол позволил бы заряжать часы или телефон прямо от тепла человеческого тела", - говорится в сообщении.

В процессе создания композиции ученые вырастили нанотрубки на полупроводниковой подложке и залили поверхность полимером, после чего выровняли области скопления трубок за счет дополнительной обработки. В качестве основы авторы использовали один из самых перспективных полимеров - полиэтилендиокситиофен (ПЭДОТ), который не только обладает высокой электропроводностью, но и способностью дополнительно усиливать этот показатель при добавлении химических включений в полимерную матрицу.

"По словам участника научной группы со стороны НИТУ "МИСиС" Хабиба Юсупова, при таких характеристиках материала изделия из него будут способны преобразовывать даже тепло человеческого тела (на контрасте с комнатной температурой) в полезную электроэнергию. Например, сделав браслет для часов или чехол для мобильного телефона из такого полимера, можно будет питать устройства на постоянной основе, без дополнительного источника электроэнергии", - говорится в сообщении.

Статья о результатах работы опубликована в журнале Advanced Functional Materials.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ученые рассказали о новой опасности кофе для беременных женщин
Другие страны 14:10
Ученые Израиля: жировые клетки делают меланому агрессивной
Израиль 09:23
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Другие страны 24 июля 13:37
Китайские ученые выяснили, что чернила каракатицы могут помочь в лечении рака
Другие страны 23 июля 10:14
Грузинская птицеводческая компания расширяется
Финансы 22 июля 12:49
Россия и Китай будут сотрудничать в создании сверхмощных лазеров
Другие страны 19 июля 15:35
Лента новостей
Информация о вырубке более 130 деревьев в Баку безосновательна – агентство
Общество 17:26
В Худате закрыт цех по убою и переработке птицы (ФОТО)
Общество 17:17
В Париже установлен новый температурный рекорд
Другие страны 17:17
Джонсон заявил о том, что хотел бы увеличить оборонные расходы Великобритании
Другие страны 17:13
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 17:13
Минобразования рекомендует учителям быть внимательными при выборе будущего места работы
Общество 17:09
Лондон обеспечит безопасность национальных судов в Ормузском проливе
Другие страны 17:07
В оперативном штабе прошло служебное совещание в связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана
Политика 17:03
В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей
Экономика 16:50