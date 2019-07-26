Число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек

Число погибших в результате оползней в провинции Гуйчжоу достигло 22 человек, еще 23 числятся пропавшими без вести, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 20 жертвах. В репортаже отмечается, что в пятницу в 09:50 и 11:00 спасатели извлекли из-под завалов два тела.

Оползни сошли в Гуйчжоу во вторник на этой неделе. Первый инцидент произошел в 16:00 в уезде Хэчжан, в результате чего под завалами оказалась строительная площадка.

Второй оползень сошел в уезде Шуйчэн вблизи города Люпаньшуй во вторник в 21:20, в результате чего 21 дом был разрушен, 77 человек оказались в зоне бедствия.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Их финансирует правительство Китая, выделившее из центрального бюджета на эти цели, а также на ликвидацию стихийного бедствия 30 млн юаней (более $4,3 млн).

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