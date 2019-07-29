Наводнения на юго-западе Китая унесли 14 жизней

29 июля 2019 17:33 (UTC+04:00)

Проливные дожди и вызванные ими наводнения с оползнями в провинции Юньнань на юго-западе Китая за последние четыре дня унесли жизни 14 человек, свыше 31 тыс. жителей находятся в зоне бедствия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, еще два человека числятся пропавшими без вести, более 100 жителей экстренно эвакуированы. По предварительной оценке, прямой ущерб от стихии превысил 14 млн юаней ($2 млн). В результате затоплений были разрушены более 100 жилых зданий, нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям площадью 1,3 тыс. га.

По прогнозам синоптиков, проливные дожди в регионе продолжатся до 31 июля.

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