МИД КНР выступил против двойных стандартов в преддверии торговых консультаций с США

30 июля 2019 14:30 (UTC+04:00)

Китайские власти выступают против двойных стандартов, односторонних мер и протекционизма и считают необходимым защищать существующие нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в преддверии начинающегося во вторник 12-го раунда торговых консультаций между Китаем и США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо в соответствии с общепринятыми в мире правилами защищать многосторонние форматы, повышать уровень представительства развивающихся государств, содействовать доскональной реализации норм международного законодательства, - отметила она. - Международный порядок испытывает на себе давление в условиях возникшей тенденции к усилению однобоких мер, гегемонии и протекционизма отдельных государств".

По словам дипломата, крайне важно обеспечивать главенствующий статус ООН, защищать принципы справедливой торговли ВТО. "Необходимо выступить против двойных стандартов. Таким образом международное сообщество сможет двигаться вперед по правильному пути справедливых принципов, взаимного уважения и обоюдной выгоды", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Как проинформировало на прошлой неделе Министерство коммерции КНР, 30 июля в Шанхае начинается 12-й раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина. Китайскую сторону будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Мероприятие завершится на следующий день.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов.

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