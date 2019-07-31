BP не будет отправлять свои танкеры через Ормузский пролив

31 июля 2019 11:50 (UTC+04:00)

Британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) пока не планирует осуществлять поставки нефти на своих судах через Ормузский пролив ввиду напряженности между Лондоном и Тегераном. Об этом сообщил финансовый директор компании Брайан Гилвари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"BP продолжит транспортировать свою нефть, но в краткосрочной перспективе ни один танкер с флагом компании не пересечет Ормузский пролив. BP использует чартерные суда для доставки нефти из Персидского залива", - цитирует Гилвари в среду агентство ISNA.

Также отмечается, что после инцидентов с задержанием иранского и британских танкеров BP в течение последних трех недель не использует Ормузский пролив в качестве маршрута для транспортировки нефти судами компании.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранскими ВМС "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт Бендер-Аббас для проверки. Британская сторона утверждает, что иранские моряки остановили судно в территориальных водах Омана и затем заставили танкер войти в свои воды.

Инцидент со Stena Impero произошел после задержания властями Гибралтара 4 июля иранского судна Grace 1 по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

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