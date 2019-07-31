Полиция Лондона задержала подозреваемую в терроризме

31 июля 2019 15:47 (UTC+04:00)

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали женщину, которую подозревают в подготовке терактов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 29-летняя подозреваемая "была арестована на юге Лондона примерно в 08:10 и сейчас находится под стражей в полицейском участке. Полицейские проводят обыск в ее доме, который расположен на востоке британской столицы, добавили в пресс-службе.

В Скотленд-Ярде уточнили, что задержание этой женщины связано с ее деятельностью в Сирии.

Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве продолжает оставаться "серьезным". Выше него только "критический".

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