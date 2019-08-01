В результате стрельбы в ходе протестов в Судане погибли четыре человека

1 августа 2019 21:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы на акции протеста в Омдурмане, городе - спутнике Хартума. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление оппозиционного комитета суданских врачей.

По данным агентства, сотни тысяч человек в Судане вышли на митинги, после того как в понедельник пятеро, в том числе четыре студента, были убиты неизвестными снайперами в ходе мирной демонстрации.

Отмечается, что многие участники нынешнего протеста получили ранения в результате стрельбы. При этом агентство не уточняет, кто именно открыл огонь - сами протестующие или органы правопорядка.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

17 июля стало известно, что суданский Военный совет и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали политическое соглашение. Подписание документа по конституции было отложено.

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