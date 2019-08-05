Ученые России и Китая изучат арктический шельф Сибири в ходе первой совместной экспедиции

5 августа 2019 15:45 (UTC+04:00)

Целью первой совместной экспедиции исследователей из России и Китая станет изучение российского арктического шельфа Сибири. Ученые планируют выполнить ряд исследований в области морской геологии, топографии, физической океанографии, морской химии и ряда других направлений, сообщила в понедельник пресс-служба одного из участников экспедиции - Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Районы и основные направления исследований первой российско-китайской экспедиции были определены сотрудниками ИО РАН и Национальной Лабораторией по морской науке и технике Циндао (Китай) в ходе встречи, прошедшей в рамках заседания рабочей группы БРИКС по океанологии и полярным технологиям. Экспедиция станет одним из пилотных мероприятий созданного в апреле 2019 года китайско-российского арктического научно-исследовательского центра.

"Целью первой совместной экспедиции станет изучение российского арктического шельфа Сибири как крупнейшей шельфовой системы в мире, соединяющей Северный ледовитый и Тихий океаны и являющейся своего рода естественным "ледогенератором". Ученые планируют выполнить ряд исследований в области морской геологии, топографии, физической океанографии, морской химии и биологии в районе ранее не изученного Евразийского бассейна моря Лаптевых", - говорится в сообщении.

Исследователи планируют в ходе экспедиции получить данные по морской оптике, течениям, донным осадкам, фитопланктону, микроорганизмам, распределению радионуклидов в водяной толще. А также сведения о парниковых газах, которые могут быть использованы для установления взаимосвязи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата, а также освоения Северного морского пути.

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