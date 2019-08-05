Австралийские ученые изобрели революционный метод переработки отходов

Команда исследователей из австралийской Канберры изобрела революционный метод переработки части промышленных отходов. Как сообщает пресс-служба Австралийского национального университета (АНУ), на базе которого проводилась разработка нового метода, ученым удалось получить экологически чистые удобрения в качестве конечного продукта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Создание новой технологии переработки отходов стало частью совместного проекта АНУ и Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO). Команда исследователей убеждена, что в ходе его реализации были достигнуты колоссальные успехи. По словам научного руководителя группы, доктора Ли Алиссандратоса, новый метод позволяет собирать промышленные загрязнители (аммиак и углекислый газ) из воды и воздуха и получать из них принципиально новый продукт - экологически чистые и очень эффективные удобрения.

"Разработанный нами метод переработки промышленных отходов позволяет не только заботиться об окружающей среде, но и получать цитруллин - аминокислоту, входящую в состав волос млекопитающих и игл дикобраза. Она же является очень чистым и эффективным удобрением, позволяющим существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур без негативного влияния на экологию", - рассказал ученый. По его словам, никогда ранее цитруллин не рассматривался в качестве удобрения, хотя обладает огромным потенциалом.

"Испытания, прошедшие на базе АНУ и CSIRO, дали многообещающие результаты. Растения, удобренные цитруллином, продемонстрировали отличные показатели в росте и созревании. Однако, этот элемент встречается в природе в относительно небольших количествах и его потенциальное использование в качестве удобрения очевидно связано с существованием промышленных методов получения, причем методов экономически выгодных и экологических безопасных. Мы смогли обеспечить и то, и другое", - отметил Алиссандратос.

Изобретенный в Австралии процесс изготовления цитруллина, по словам исследователей, удалось сделать эффективным с точки зрения экономики и обеспечить высокие экологические показатели, ведь сырье для получения удобрения можно получать, очищая водоемы и атмосферу планеты. "Сейчас правительства многих стран тратят колоссальные деньги на очистку вод от аммиака, который приводит к токсичному цветению водорослей и образованию закиси азота, которая является мощным парниковым газом. Также мы стараемся ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы снизить парниковый эффект и сдержать глобальное потепление. Мы нашли панацею от этих бед - наш метод позволит удалять эти загрязнители и превращать их во что-то полезное", - заключил ученый.

В настоящее время метод Алиссандратоса проходит экономическую экспертизу, которая оценит коммерческую составляющею проекта, после чего команда намерена приступить к масштабным испытаниям на территории всей Австралии.

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