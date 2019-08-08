Месси, Роналду и Мане претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов - 2018/19

8 августа 2019 17:34 (UTC+04:00)

Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего нападающего прошедшего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также на звание лучшего форварда претендует сенегалец Садио Мане из английского "Ливерпуля".

Номинантами на звание лучшего полузащитника стали голландец Френки де Йонг ("Аякс", ныне - "Барселона") датчанин Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм", Англия) и англичанин Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"). На звание лучшего защитника претендуют англичанин Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), голландец Маттейс де Лигт ("Аякс", ныне - "Ювентус") и еще один представитель Нидерландов Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). На звание лучшего голкипера претендуют бразилец Алиссон ("Ливерпуль"), француз Уго Льорис ("Тоттенхэм") и немец Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Также УЕФА объявил номинантов на звания лучшего игрока Лиги Европы, среди которых француз Оливье Жиру ("Челси", Англия), бельгиец Эден Азар ("Челси", ныне - "Реал") и серб Лука Йович ("Айнтрахт", ныне - "Реал").

Победители станут известны в ходе жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые пройдут в Монако 29 августа и 30 августа соответственно.

Победу в Лиге чемпионов шестой раз в истории одержал "Ливерпуль", победив в финале "Тоттенхэм" со счетом 2:0, лучшим бомбардиром турнира стал Месси (12 голов). В финале Лиги Европы "Челси" обыграл английский "Арсенал" со счетом 4:1, лучшим бомбардиром турнира стал Жиру, на счету которого 11 голов.

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