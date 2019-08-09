В Чаде почти 40 человек стали жертвами межобщинных конфликтов

9 августа 2019 16:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере 37 человек погибли на северо-востоке Чада в результате межобщинных конфликтов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Три дня назад 37 жителей Чада были убиты в Ваддае в межобщинных конфликтах", - заявил Деби.
По словам президента, у жителей страны много боевого оружия, что связано с нестабильной обстановкой в соседних государствах.

"Правительство создало специальные подразделения для разоружения. Мы забираем оружие, но на смену оружию, которое мы забираем, на следующий день ввозится другое... Самое большое количество привозится из Ливии и Нигерии", - сказал Деби.

Кроме того, президент отметил переход конфликтов в социальные сети, и заявил, что это "ситуация, ранее неизвестная" и "опасная для национального единства".

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