Президент Парагвая даст показания по делу о спорном соглашении с Бразилией

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес и вице-президент Уго Веласкес дадут показания по делу о подписании спорного соглашения с Бразилией, из-за которого лишились своих постов ряд высокопоставленных чиновников, а глава государства оказался под угрозой импичмента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание ABC Color.

Секретное соглашение с Бразилией по покупке электроэнергии ГЭС Итайпу, которая является одной из крупнейших в мире, было подписано в конце мая, но его содержание стало известно лишь через два месяца. По мнению специалистов, Парагвай в данном соглашении отказался от преимуществ в части закупки электроэнергии по более дешевой цене. В результате дополнительные расходы страны оцениваются в 210-250 миллионов долларов.

Обнародование этих данных привело к политическому скандалу в Парагвае, соглашение было аннулировано, однако генпрокуратура страны открыла расследование.

Президент и вице-президент будут приглашены для дачи показаний на следующей неделе, уточняет издание. Оба подтвердили, что сделают это.

"Как я всегда говорил, наша обязанность быть прозрачными. Мы находимся в распоряжении прокуратуры, будем сотрудничать в расследовании в поисках правды", - написал президент в Twitter.

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