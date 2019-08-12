Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале (Обновлено)

12 августа 2019 06:51 (UTC+04:00)

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале. Результаты воскресного голосования обнародовал Высший избирательный трибунал центральноамериканской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его подсчетам, политик получил 59,4% голосов по итогам обработки данных с 90% участков. Его соперница Сандра Торрес, бывшая первая леди страны, заручилась поддержкой немногим более 40% избирателей, принявших участие в голосовании. "Это были 12 лет борьбы, но не ради того, чтобы занять должность, это были 12 лет ожидания возможности служить своей стране", - заявил Джамматтеи на пресс-конференции в эфире телеканала Guatevision.

Выборы прошли в спокойной обстановке, сведений о каких-либо серьезных инцидентах обнародовано не было.

05:58 (GMT+4) Лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи лидирует по итогам состоявшегося в Гватемале в воскресенье второго тура президентских выборов. После обработки данных с 38% участков для голосования он набирает 58% голосов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Высший избирательный трибунал республики.

Соперница Джамматтеи Сандра Торрес, представляющая социал-демократический "Национальный союз надежды", получает 41,8% голосов. К участию в выборах были приглашены более 8 млн венесуэльцев, официальных сведений о явке пока обнародовано не было. По данным газеты Prensa Libre, она оказалась низкой.

По данным министерства внутренних дел, выборы прошли в спокойной обстановке, число задержанных оказалось значительно меньше, чем во время первого тура, состоявшегося 16 июня.

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