На востоке Дели вспыхнул пожар на одном из крупнейших текстильных рынков

13 августа 2019 08:52 (UTC+04:00)

Крупный пожар начался во вторник утром в районе Ганди Нагар на востоке индийской столицы, где расположен один из крупнейших в Азии рынков текстильной продукции, сообщает агентство ANI, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Причина пожара пока не называется. Помимо торговых рядов в Ганди Нагаре расположено значительное число магазинов и промышленных предприятий. Сейчас на месте работают 10 пожарных расчетов, отмечает агентство.

Информация о возможных жертвах и пострадавших пока отсутствует. Масштаб пожара также еще неизвестен.

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