Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек

15 августа 2019 10:20 (UTC+04:00)

Число пострадавших от тайфуна "Кроса" на западе Японии достигло 16 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его информации, около 7 тысяч человек эвакуированы в 15 префектурах из-за опасностей оползней и горных обвалов, затоплений ввиду сильных проливных дождей, которые принес тайфун.

Ранее власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе Японии, тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю.
По сообщениям телеканала NHK, в четверг отменены около 700 авиарейсов в западную Японию, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.
Телеканал демонстрирует кадры обвалов скал на дорогах, поваленные деревья и рекламные щиты, бурлящие переполненные от дождей реки.

По данным метеорологов, в некоторых районах ожидается выпадение до 1200 миллиметров осадков.
Тайфун движется на север в сторону Японского моря, а затем, как ожидается, повернет к Хоккайдо, где его сила может ослабнуть.

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