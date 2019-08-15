Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 89

15 августа 2019 15:28 (UTC+04:00)

Количество погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 89, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 75 жертвах инцидента. По данным газеты, еще 25 человек остаются в больнице. 16 из них находятся в отделении интенсивной терапии, еще девять - в ожоговом отделении.

10 августа в городе Морогоро перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв. По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся вокруг машины мужчин закурил сигарету. Среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали топливо, а также уличные торговцы едой.

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