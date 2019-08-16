Бывшего министра транспорта Анголы приговорили к 14 годам тюрьмы

16 августа 2019 00:42 (UTC+04:00)

Бывший министр транспорта Анголы Аугушту Томаш был приговорен в четверг Верховным судом Луанды к 14 годам тюремного заключения за должностные преступления. Об этом сообщило AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Занимавший пост министра транспорта с 2008 по 2017 годы при президенте Жозе Эдуарду душ Сантуше, Аугушту Томаш был арестован осенью 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая злоупотребление властью, растрату государственных средств и коррупцию.

Одновременно с экс-министром по данному делу проходили четверо должностных лиц из ангольского Совета по судоходству. Трое из них получили тюремные сроки от 10 до 12 лет.

В свою очередь ангольская информационная служба Portal Tudo A Ver отмечает, что предполагаемая сумма хищений этой группы лиц "составляет более 1 млрд кванз, $40 млн и €13 млн".

Между тем африканские СМИ подчеркивают, что Аугушту Томаш стал первым бывшим министром, который получил срок в рамках объявленной президентом Анголы Жоау Лоуренсу борьбы с коррупцией и за восстановление доверия к экономической политике страны.

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