В МИД КНР заявили, что Си Цзиньпин и Трамп поддерживают друг с другом непрерывные контакты

16 августа 2019 17:52 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в последнее время продолжают поддерживать друг с другом непрерывные контакты. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По поводу китайско-американского взаимодействия на высшем уровне могу вам сказать, что лидеры двух стран постоянно общаются", - приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Си Цзиньпин и Трамп, встречи которых проходят периодически, поддерживают друг с другом контакты как по телефону, так и посредством других средств связи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Член парламента Дании исключил возможность продажи Гренландии США
Европа 17:34
Китай выразил США протест в связи с обвинениями в милитаризации космоса
Другие страны 16:14
Власти Гренландии сообщили, что регион открыт для бизнеса с США, но не для продажи
Другие страны 15:31
В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона
Другие страны 14:35
Замглавы МИД РФ обсудил в КНДР ситуацию на Корейском полуострове и трехсторонние проекты
Другие страны 13:01
В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой
Другие страны 12:01
Лента новостей
Азербайджанская компания наладит экспорт продукции пчеловодства в Южную Корею
Бизнес 17:49
В Грузии продолжаются работы по газификации
Энергетика 17:39
Член парламента Дании исключил возможность продажи Гренландии США
Европа 17:34
Ведущие иностранные банки предоставили займ СП «КазТрансГаз»
Энергетика 17:30
Азербайджанская компания расширит ассортимент консервированной продукции
Бизнес 17:24
Находящийся в СИЗО экс-премьер Кыргызстана госпитализирован
Кыргызстан 17:20
Турецкий певец исполнил песню азербайджанского композитора (ВИДЕО)
Звёздный мир 17:17
В Казахстане прогнозируется сокращение добычи нефти
Энергетика 17:16
Берлин выступает за новую миссию ЕС по спасению мигрантов в Средиземном море
Европа 17:06